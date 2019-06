Així es triaran avui els millors restaurants del món

Aquest dimarts es fa públic en una gala a Singapur el rànquing dels millors restaurants del món, el "The World's 50 Best Restaurants". Com explica el portal especialitzat Gastroeconomy , la llista del 50 millors restaurants del món va néixer l'any 2002 com a projecte de la revista britànica Restaurant Megazine. El que primer era una senzilla publicació s'ha convertit avui en la cita anual més potent del sector gastronòmic global.El jurat escull els seus restaurants favorits de l'últim any. És a dir, la llista sortirà de l'opinió de 1.040 experts del mercat gastronòmic mundial, repartits en 26 regions distribuïdes entre els cinc continents, i amb 40 votats per cada una, inclòs un president. D'aquests 1.040, un 34% són cuiners i hostalers; un 33% són periodistes i escriptors especialitzats; i un 33% són gastrònoms. Com a mínim un 25% dels votants de cada àrea geogràfica canvia en cada edició. Enguany, per primera vegada, hi haurà paritat entre els votants homes i dones.Cada membre del jurat escull 10 restaurants dels quals almenys quatre han de ser de fora de la seva regió. En tots ells hi ha d'haver menjat almenys un cop en els últims 18 mesos, indicant la data de la visita i sense haver-se identificat com a membre del jurat de 50 Best. Aquests 10 restaurants s'han d'indicar per ordre de preferència. La suma dels vots emesos pels membres del jurat és el que determina la classificació dels restaurants. Els vots són confidencials i es van per via telemàtica.Existeixen, lògicament, certes incompatibilitats. Els membres del jurat no poden votar per restaurants que siguin de la seva propietat o amb els quals tinguin vincles comercials o d'algun tipus. Així mateix, cap treballadors de cap dels patrocinadors dels 50 Best pot votar ni tenir cap influència en els resultats.Formar part o no d'aquesta llista té conseqüències. Més enllà de la popularitat i prestigi de ser-hi, l'impacte sobre la facturació dels restaurants és evident. Els espais posicionats en el rànquing veuen incrementades les seves reserves, un fet que afecta a la facturació i que sol traduir-se en una millor dels números del negoci. Fonts del sector citades per Gastroeconomy apunten que sortir de la llista delpot suposar una retallada d'entre 100.000 i 200.000 euros en la facturació, tot i admetre que depèn de molts factors.L'any passat va quedar en primer lloc l'Osteria Francescana de Modena, a Itàlia. El segon lloc va ser per als catalans del Celler de Can Roca, i el tercer per a Mirazur, a França. El quart lloc el va ocupar l'Eleven Madison Park, a Nova York. I el cinquè lloc va ser pel Gaggan, de Bangkok. Aquí podeu consultar la llista completa.

