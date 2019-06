Qui són els rebels de Ciutadans?

Rivera presidint avui la reunió de la cúpula de Ciutadans. Foto: Ciutadans

Una cinquena part de la direcció de Ciutadans ha evitat donar suport a l'estratègia impulsada pel seu president, Albert Rivera, de no facilitar la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez.Així es va posar de manifest ahir en la votació del comitè executiu a proposta dels eurodiputats Luis Garicano i Javier Nart amb l'objectiu de revisar les línies estratègiques i obrir una via de negociació amb els socialistes. Com a conseqüència del resultat de la votació -que es va decantar majoritàriament per mantenir l'aposta actual del partit- l'eurodiputat Javier Nart va dimitir del seu lloc en l'executiva , tot i que mantindrà el seu escó.Era la segona baixa a Ciutadans en un dia, després de la del secretari de Programes i Àrees Sectorials i portaveu adjunt al Congrés, Toni Roldán, que va anunciar ahir mateix que deixava el partit. "No me'n vaig perquè hagi canviat jo, sinó perquè ha canviat Ciutadans", va etzibar Roldán en roda de premsa.Però els dos eurodiputats no són els únics a l'executiva que han rebutjat la decisió de no facilitar la investidura de Sánchez, que havia estat adoptada per tots els seus membres el 3 de juny passat. En un partit acostumat a aprovar les decisions per unanimitat, qualsevol discrepància en les votacions resulta significativa.Dels 35 membres que componen el comitè executiu -descomptant a Roldán, que no va participar-hi-, hi va haver quatre persones que van advocar per corregir el rumb: Javier Nart, Luis Garicano, el candidat de Cs a la presidència de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea, i l'exdiputat al Congrés Fernando Maura. Els altres 25 dirigents van votar "a favor de mantenir l'estratègia de dir-li 'no' a Pedro Sánchez", mentre que altres quatre es van abstenir.Els tres abstencionistes van ser el vicepresident quart del Congrés, Nacho Prendes, la diputada per Alacant Marta Martín i la portaveu de Cs a Castella-la Manxa, Orlena de Miguel.La sortida de Roldán suposa un cop important per a Ciutadans, on era un membre destacat del comitè executiu permanent -el nucli dur de poder del partit. Roldán va coordinar l'elaboració dels programes electorals i fa menys d'un mes Rivera li havia adjudicat una de les portaveus adjuntes al Congrés.Pel que fa a Nart, responsable de l'àrea de la Unió Europea, no formava part de l'executiva permanent i no ostentava una secretaria. No obstant això, és un dels representants de Cs que més temps porta ocupant un càrrec públic fora de Catalunya, ja que és eurodiputat des del 2014, i anava al quart lloc de la candidatura a les últimes eleccions europees.Garicano, que va ser el cap de llista de Ciutadans a aquests comicis, s'ha significat clarament també, però ja feia temps que es mostrava en desacord amb algunes de les decisions de Rivera.Ja ho va deixar clar quan, en contra del criteri del líder, va recolzar la proposta de Manuel Valls, candidat recolzat per Cs a les eleccions municipals a Barcelona, ​​de donar l'Alcaldia a Ada Colau (Barcelona Comú) per evitar que es fes amb ella l'independentista Ernest Maragall (ERC).Tampoc sorprèn la postura d'Igea, que ha deixat veure el seu malestar a Castella i Lleó per haver de negociar un acord de govern amb el PP després d'haver defensat en la campanya electoral que en aquesta comunitat calia un canvi i polítiques de regeneració.Dels quatre que aquest dilluns van votar en contra de mantenir el rebuig a Sánchez, Maura és el que ocupa una posició menys destacada a Ciutadans. Encara que en l'executiva és el responsable de l'àrea d'Exteriors, no es va presentar en cap dels processos electorals celebrats aquest any i actualment no té cap càrrec públic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor