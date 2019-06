La mesa del Parlament decideix avui si tramita una ILP per declarar la independència

La mesa del Parlament decidirà aquest dimarts si admet a tràmit o no una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada per la plataforma Unitat per la Independència que planteja que la cambra catalana torni a fer una declaració unilateral d'independència (DUI).Les fonts parlamentàries han explicat que la tramitació de la ILP titulada Proposició de llei d'aprovació de la declaració d'independència serà un dels punts de l'ordre del dia de la reunió de la mesa d'aquest matí.Aquesta iniciativa va ser registrada el 13 de juny i la mesa ha de decidir si la tramita o no: si l'òrgan rector de la cambra l'admet a tràmit s'obrirà un termini perquè el grup promotor reculli les 50.000 signatures necessàries perquè la proposició es debati al Parlament, però, si no la tramita, la proposta decaurà.Altres fonts parlamentàries han informat que la mesa abordarà la proposta amb un informe elaborat per la comissió de control de les ILP del Parlament, com és preceptiu en totes les ILP que es presentessin.El text de la ILP reprodueix la declaració d'independència que JxSí i la CUP van signar el 10 d'octubre del 2017 després que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont suspengués temporalment la proclamació de la república catalana.Entre els arguments que Unitat per la Independència aporta per defensar la proposta, l'entitat apel·la a la Llei del referèndum i la de transitorietat jurídica que va aprovar el Parlament el setembre del 2017 i que van ser anul·lades pel Tribunal Constitucional (TC), sosté que en el referèndum de l'1-O la població catalana va decidir que Catalunya ha de ser un estat independent i critica que el Govern i el Parlament no hagin aplicat la DUI, "contravenent d'aquesta manera la voluntat del poble".Amb aquesta ILP, Unitat per la Independència vol reptar els partits independentistes a tornar a proclamar la independència: "Si la classe política vol realment un independentisme mobilitzat, unit i compromès, admetrà a tràmit la ILP per deixar que continuï el seu curs en què l'actor principal serà el poble de Catalunya", va assenyalar en un comunicat.De moment, Cs ja s'ha manifestat en contra d'admetre-la i divendres passat va enviar un escrit a l'òrgan rector en què exigia que no s'accepti a tràmit.L'escrit adverteix que aquesta ILP pretén que el Parlament "torni a ser instrumentalitzat per cometre els més greus atacs" contra l'ordenament constitucional, com consideren que va passar l'octubre del 2017, i recorda les resolucions del TC contra la declaració d'independència del 27 d'octubre del 2017 i els requeriments que el tribunal va fer als membres de la Mesa per paralitzar qualsevol iniciativa que pretengui declarar la independència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor