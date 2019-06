El PACMA denuncia la celebració d'un campus de caça per a nens de menys de 12 anys

El Partit Animalista PACMA ha demanat la suspensió del campus d'estiu de caça adreçat a nens d'entre 6 i 12 anys que organitza el club de caçadors "La colometa de la Llosa" amb el suport de l'Ajuntament de la localitat de la comarca de la Plana Baixa, segons ha informat el Diari La Veu El PACMA ha presentat una denúncia davant la Generalitat en què sol·licita que no s'autoritze el curs. "L'Ajuntament de la Llosa ha fomentat la participació en aquest campus d'estiu en què s'exposarà els xiquets de la localitat a terribles i cruentes pràctiques de caça, inculcant-los la possibilitat de matar animals innocents per diversió", assenyala el partit animalista en un comunicat.La formació ha ressaltat la "necessitat de protegir la infantesa". "Els menors, tal com detalla la Llei Orgànica de Protecció Jurídica del Menor, han de ser educats en el respecte del medi ambient i dels animals, col·laborant en la seua conservació i han de ser protegits contra tota forma de violència. A més, en la Llei de Drets i Garanties de la Infància i l'Adolescència es posa en evidència que els menors no podran participar ni assistir a competicions esportives o espectacles en què es produïsquen danys físics i psíquics sobre persones o animals. D'acord amb la mencionada normativa, des de Pacma es defensa que la celebració d'aquest campus estaria contravenint les disposicions mencionades".Per tot això, Pacma insta la Generalitat i l'Ajuntament de la Llosa al fet que "garanteixin el compliment de les mesures i de les recomanacions per a la protecció de la infància". A més, "considerem imprescindible la inclusió de matèries i continguts relacionats amb el respecte, el benestar i la protecció dels animals en els sistemes educatius", afegeix la formació.Finalment, el partit recorda que fa pocs dies, la mobilització social i actuacions de diferents col·lectius, entre els quals es trobava Pacma, van aconseguir que l'Ajuntament de Canet lo Roig suspenguera la celebració de l'Escola Infantil del Parany. "És de vital importància contribuir a una correcta educació i transmissió de valors cap als menors que són el futur d'una societat més justa i respectuosa per a tots i totes", conclou.Segons consta a la web municipal, l'Ajuntament és l'encarregat de gestionar les matrícules del campus que tindrà lloc del 25 al 28 de juny. En edicions anteriors, el consistori cedia espais municipals per a la realització del curs que havia de servir "d'entreteniment" per als més joves una vegada estiga "tancat el col·legi per vacances".En la mateixa web de l'Ajuntament s'explica que els nens "podran gaudir d'un conjunt d'activitats, sempre a l'aire lliure i en contacte amb la natura" i aprendre aspectes com ara "el respecte i la conservació del medi ambient i els animals" que són "els principals objectius del campus". Entre les activitats, en anys anteriors s'han realitzat "demostracions, mostres, pràctiques guiades i excursions" on "van participar una desena d'associacions i professionals relacionats amb el món de la caça i els animals".

