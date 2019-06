El primer grup d'estudiants accidentades a Costa d'Ivori arriba aquest dimarts

Teresa Cardona, la professora morta en l'accident Foto: ACN

El nostre més sincer condol per la mort de la Teresa Cardona quan es trobava fent voluntariat a Costa de Marfil.

Un mort que ens toca moltíssim perquè és la germana del nostre Mossèn, en Manu Cardona.

Preguem també per la recuperació de la resta de ferits. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/C6SM83an9Y — Escola Camp Joliu (@campjoliu) June 23, 2019

El primer grup de 24 joves de Barcelona accidentades a Costa d'Ivori en un sinistre que va provocar la mort de la seva professora, Teresa Cardona, sortirà aquesta matinada del país africà i arribarà a l'Estat aquest dimarts al migdia. Els responsables de l'escola han confirmat que la resta de la comitiva, que està formada per 30 persones, es preveu que rebi l'alta aviat i que tornin "en els propers dies". El cadàver de la sotsdirectora del Col·legi Canigó, restarà de moment al país africà a l'espera que es completin els tràmits necessaris per repatriar-lo.Cardona, de 43 anys, va perdre la vida en un accident de trànsit aquest dissabte. Les 27 estudiants i tres professores de l'escola Canigó i del Col·legi Major Bonaigua van viatjar el 21 de juny a Abidjan per començar un camp de treball a favor d'una escola pública local.L'accident mortal va ser dissabte, durant el trajecte entre Abidjan i Yamoussoukro. Un dels dos autobusos en què viatjaven hauria punxat una de els rodes, el conductor va perdre el control del vehicle, va sortir de la carretera i va bolcar. És en aquest accident on va morir la professora.També van resultar ferides deu alumnes, mentre que el conductor va rebre l'alta de seguida. Totes elles van ser traslladades a un hospital de la zona dirigit per l'Ordre de Malta. Diumenge ja es va poder traslladar totes les ferides a Abidjan on se'ls va tornar a fer una nova revisió a un hospital de la ciutat.Des de l'escola agraeixen els habitants la seva col·laboració en el rescat i per donar l'avís als serveis mèdics. També s'han posat a disposició de les famílies l'Ambaixada d'Espanya a Costa d'Ivori, així com el cònsol de Costa d’Ivori a Barcelona. També expliquen que a Costa d'Ivori, diverses persones de l'Opus Dei del país (una metgessa i responsables de residències, entre altres) han acollit el grup.

