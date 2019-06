L'Estat esclata al Consell de Drets Humans de l'ONU per l'informe dels presos

Un representant d'Espanya ha protestat al plenari del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides per l'informe del grup de treball de detencions arbitràries que demanava l'alliberament dels independentistes en presó preventiva i ha assegurat que l'òrgan està "desacreditat". "És una campanya de desinformació i intoxicació", ha dit el secretari de l'ambaixada espanyola, Pablo Nuño Garcia a Ginebra.Nuño ha intervingut al final de la jornada per replicar a la intervenció de l'UNESCOCAT d'aquest dilluns al migdia en què reclamava a l'Estat complir amb la resolució del grup de treball. Segons el representant espanyol, l'informe té "un cúmul d'errors fàctics i judicis parcials" i creu que "genera dubtes" sobre la "imparcialitat" de l'òrgan.Nuño ha defensat els líders independentistes acusats de "greus delictes" pels esdeveniments del setembre i octubre del 2017 ha tingut "totes les garanties processals, inclosa la publicitat" amb la retransmissió en directe de "la integritat" del judici al Tribunal Suprem.Nuño ha començat la seva rèplica acusant l'UNESCOCAT d'haver fet declaracions sense "rigor" sobre el cas de l'1-O. També ha recriminat al centre que hagués perdut "l'estatut UNESCO" per "la realització d'activitats de propaganda política". El centre ha admès a l'ACN que ja no compten amb aquesta distinció, però asseguren que van ser les autoritats espanyoles i no la UNESCO qui la va retirar. "Tenim una via directa de treball amb la UNESCO", expliquen.El diplomàtic espanyol no només ha criticat el contingut de l'informe del grup de treball vinculat a l'ONU, sinó també "les formes" per realitzar-lo i publicar-lo. Nuño retreu a l'òrgan haver "violat el mètode de treball" i no "respectar els terminis" d'entrega. "El cas va ser filtrat a la premsa", ha reblat.Des d'Òmnium Cultural neguen haver fet la filtració i asseguren que no tenien l'informe quan es va publicar als mitjans. Així, acusen mateix govern espanyol d'haver-lo filtrat.

