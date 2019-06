Xavi: «Tornar al Barça és un objectiu, però no una obsessió»

“La meva il·lusió és tornar a Can Barça. Jo soc molt culer. És el meu objectiu, sense ser una obsessió” Xavi Hernández #AlCotxeTV3 pic.twitter.com/60sIJWHVbj — Al cotxe! TV3 (@alcotxetv3) June 24, 2019

Els records de l’”etapa gloriosa” de Xavi Hernández al Barça 🙌🏼👏🏼👏🏼👏🏼 #AlCotxeTV3 pic.twitter.com/uyMsitxgYP — Al cotxe! TV3 (@alcotxetv3) June 24, 2019

"Tornar al Barça és un objectiu sense ser una obsessió". Xavi Hernández ha explicat com veu el seu futur com a entrenador en una entrevista al programa El cotxe de TV3. "La meva il·lusió és tornar al Barça, sóc molt culer i m'agradaria ser important al Barça", ha explicat, tot i admetre que també depèn que el club el vegi preparat per al càrrec. L'exblaugrana ha explicat que li ha costat prendre la decisió de deixar el futbol perquè físicament se sentia amb forces i no tenia lesions greus.Xavi també ha repassat la seva trajectòria i ha recordat un dels seus pitjors moments. Va ser l'etapa que l'entorn culer no el reconeixia: "Deien que era el càncer del Barça, que amb mi no es podia anar enlloc, que no era guanyador". El migcampista ha dit que va aconseguir canviar la situació: "Me'n sento orgullós". D'altra banda, l'exfutbolista també ha recordat l'"etapa gloriosa", amb Guardiola com a entrenador, quan el Barça es va convertir en el millor equip del món amb un estil reconeixible arreu.Gran defensor de l'ADN Barça, Xavi ha reivindicat l'estil del club i ha destacat que tothom vol guanyar però que "el com és tan important com el què". En aquest sentit, ha recordat l'etapa del Madrid de Mourinho i l'alta tensió que hi havia dins i fora del camp. "El Madrid de Mourinho va dimitir el com", ha lamentat. I sobre el tècnic portuguès, amb qui havia tingut una relació professional, ha afirmat que "les persones es veuen realment quan tenen poder". "Per mi va ser una pena, cuidem molt la imatge i en aquella etapa vam mostrar una mala imatge", ha lamentat el futbolista de Terrassa.

