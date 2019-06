Tres persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya durant el pont de Sant Joan

Tres persones han mort a les carreteres catalanes durant aquest cap de setmana, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Un home de 85 anys veí de Deltebre va morir com a conseqüència del xoc frontal de dos turismes a Amposta dissabte a la matinada.A més, un el conductor d'un camió de 49 anys va perdre la vida diumenge quan el vehicle va tenir un accident i es va incendiar a l'AP-7 al seu pas per Capmany (Alt Empordà). I el darrer sinistre s'ha produït aquest dilluns a Font-Rubí (Alt Penedès) on ha mort el conductor d'un tractor de 53 anys i veí de Vilafranca del Penedès que ha sortit de la via i ha caigut pel marge. Pel que fa a la mobilitat, el 76% dels vehicles que van sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont de Sant Joan ja han tornat, fins als 228.000. Durant tot el cap de setmana l'alta densitat de cotxes ha provocat molts problemes.A hores d'ara, les carreteres catalanes no presenten incidències destacades i la densitat de vehicles ha baixat considerablement. Un dels punts de la xarxa viària catalana que ha presentat més complicacions és l'AP-7 amb congestions en uns onze quilòmetres entre Banyeres del Penedès i Vilafranca, i set quilòmetres més al seu pas pel Vendrell. En la mateixa via, també hi ha hagut circulació amb retencions a Maçanet de la Selva on s'hi ha concentrat set quilòmetres de cua fins a la Roca.Una altra via que ha presentat una alta ocupació és l'N-340 en el tram des d'Altafulla (Tarragonès) fins al Vendrell, amb set quilòmetres en tots dos punts. En la mateixa carretera, també hi ha hagut tres quilòmetres de cues a l'Arboç (Baix Penedès).D'altra banda, un accident de trànsit a la C-15 ha provocat sis quilòmetres d'aturades a Capellades (Anoia) en tots dos sentits de la marxa.

