Un camió carregat de síndries bolca a l'AP-7 a Montornès

Accident a l'AP-7 a l'altura de Granollers sentit Girona. Hi ha un camió bolcat. pic.twitter.com/yVxRoJc1y4 — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) 24 de juny de 2019

Un camió carregat de síndries ha bolcat aquest dilluns al matí a l'AP-7 a l'alçada de Montornès del Vallès i ha perdut part de la mercaderia i el gasoil, que han anat a parar a la via. El conductor del vehicle ha resultat ferit lleu. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el camió ha fet la tisora i ha volcat sobre l'autopista.En un primer moment l'accident ha obligat a restringir la circulació a la via i a permetre només la circulació per dos dels quatre carrils per garantir la neteja de la via, que aquestes hores encara continua. En alguns moments hi ha arribat a haver sis quilòmetres d'aturades. Segueix havent-hi un carril tallat en direcció nord, però ja sense retencions.

