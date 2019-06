Els bombers han treballat en 150 incendis de vegetació aquest dilluns

ACTUALITZACIÓ: #IFNalec afecta una superfície provisional de 30ha pic.twitter.com/NHUJFUnMtX — Agents Rurals (@agentsruralscat) June 24, 2019

L'incendi de Biosca #Segarra ha afectat una superfície de 16,6ha (16,1ha agrícoles i 0,5ha forestals) segons el perímetre d'#AgentsRurals. https://t.co/fo67OB2csL — Agents Rurals (@agentsruralscat) June 24, 2019

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dilluns en fins a 150 incendis de vegetació tant agrícola com forestal i urbana, des de les vuit del matí i fins les set de la tarda de vegetació, tant agrícola. De tots aquests incendis destaquen l'incendi de vegetació agrícola i forestal a Nalec (Urgell), l'incendi de vegetació forestal entre Catalunya i Aragó i el de Masquefa a l'Anoia.L'avís s'ha rebut a les 17.56 hores d'aquesta tarda. Afectaria una zona de vegetació agrícola i forestal entre Nalec i Rocafort de Vallbona . El flanc dret (zona Puig de Gardeny) està més estable i, en part, aniria a parar al perímetre de l'incendi de fa tres anys a Rocallaura. El flanc esquerre (zona los Vedats) és el que té més potencial i el que es prioritza en aquests moments per evitar la seva propagació. Hi treballen 16 dotacions terrestres (10 camions d'aigua i 6 vehicles lleugers) i 11 mitjans aeris (7 helicòpters i 4 avions de vigilància i atac).En l'incendi de vegetació forestal entre Catalunya i Aragó, s'ha rebut l'alerta a les 13.59 hores, ha començat a prop de la carretera C-221, a l'alçada del punt quilomètric 56, al terme municipal de Batea. En l'avanç de l'incendi el flanc esquerre s'ha propagat cap a territori aragonès, i el flanc dret ha resseguit el riu i fins i tot l'ha saltat. El foc ha anat cremant illes de vegetació forestal envoltades de zones de conreu. A les 17.23 hores ja s'ha donat l'incendi per estabilitzat.S'han activat un màxim de 17 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris. En aquests moments 17 dotacions remullen i revisen la zona per poder donar el foc per controlat. També hi treballen efectius dels Bombers d'Aragó. Segons les primeres valoracions del cos d'Agents Rurals haurien cremat unes 20 hectàrees de vegetació a territori de Catalunya.Els Bombers han estat alertats a les 14.15 hores d'un incendi que hauria començat en un descampat, a l'avinguda Can Valls de Masquefa (Anoia), enmig d'una urbanització. S'han activat 11 dotacions terrestres i dos helicòpters bombarders. Per tal de facilitar la feina als mitjans aeris per poder carregar aigua per l'extinció, s'ha desallotjat la piscina municipal de l'Alzinar. Tot i això, no ha estat necessari desallotjar cap nucli habitat.Segons informacions del Servei Català de Trànsit, s'ha tallat la carretera B-224 en els dos sentits de la marxa. Ja ha estat reoberta. A les 16.17 hores l'incendi ja s'ha donat per controlat. A hores d'ara, ja està extingit.El cos d'Agents Rurals ha fet una estimació de 2,02 hectàrees afectades per l'incendi.També hi ha hagut un incendi de vegetació agrícola a Biosca (Segarra). L'incendi ja està extingit des de les 18.48 hores. El foc, l'avís del qual s'ha rebut a les 12.26 hores, ha començat a prop de la C-451, al punt quilomètric 26,9. S'han activat un total de 10 mitjans terrestres i dos helicòpters bombarders. Segons el cos d'Agents Rurals han cremat 16'6 hectàrees de vegetació.Des del Departament d'Interior i la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments recorden que el risc d'incendi és elevat. A més a més arriba una onada de calor amb temperatures molt altes. Per això, demanen "màxima responsabilitat i màxima col·laboració ciutadana: tota protecció".

