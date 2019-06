El número 1 de Cs a Astúries també planta Rivera

Nova dimissió a Ciutadans. El candidat taronja a les darreres eleccions autonòmiques a Astúries, Juan Vázquez, ha anunciat aquest dilluns que abandona el seu escó i el partit. "Han canviat orientacions de la formació política a la qual em vaig incorporar", i "a Astúries no hi ha pactes possibles a la dreta", ha assenyalat Vázquez per justificar que abandona la formació de la qual va ser fa ben poc un fitxatge estrella.L'abandonament de Vázquez, exrector de la Universitat d'Oviedo, arriba el mateix dia que els de l'eurodiputat Javier Nart i el diputat al Congrés Toni Roldán -considerat com a mà dreta de Rivera-, en tots tres casos pel mateix motiu: la discrepància amb la política d'Albert Rivera de prioritzar els pactes amb la dreta i la ultradreta i ignorar el PSOE, en l'intent de desbancar els populars com a partit hegemònic de la dreta espanyola.També aquest diumenge s'ha sabut que Rivera, en consonància amb aquesta estratègia, va negar-se a reunir-se amb el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez , per negociar la seva investidura.A aquest degoteig de defeccions cal afegir-hi el cas de Manuel Valls, candidat independent de la formació taronja a Barcelona, que va ignorar la disciplina de vot del partit de Rivera en fer alcaldessa Ada Colau , cosa que va comportar l'immediat trencament amb ell de la direcció taronja.El trencament de Cs amb Valls, de fet, responia a la intenció de Rivera d'aturar en sec la revolta interna contra els pactes amb Vox , i d'enviar un avís intern als detractors. Un pla, que, almenys en el cas de Roldán, Nart i ara Vaźquez, s'ha demostrat completament ineficaç.

