Rivera es va negar a reunir-se amb Sánchez

El president de Ciutadans, Albert Rivera, es va negar a reunir-se amb el president del govern espanyol en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, que va sol·licitar una trobada "discreta" amb ell dilluns de la setmana passada, segons han confirmat fonts del partit taronja a l'ACN.Justament aquest diumenge s'ha sabut que Sánchez sí que ha pogut trobar-se amb el president del PP, Pablo Casado , a qui també va demanar una reunió secreta. Tot plegat, mentre segueix el degoteig de defeccions a Cs , motivades precisament per l'estratègia de Rivera de prioritzar els pactes amb la dreta i la ultradreta i ignorar el PSOE.El líder de Ciutadans ja ha traslladat a Sánchez en dues ocasions que no està d'acord a donar suport a la seva investidura. Una vegada en persona, i una altra, en una reunió amb el rei Felip VI, recorden les mateixes fonts. En l'última conversa pública, Rivera va demanar al socialista que formés govern "com més aviat millor". La formació ha assegurat que els seus electors volen que facin una oposició "seria, ferma i constructiva" i que la directiva dóna suport a no facilitar "ni per activa ni per passiva" la presa de possessió de Sánchez.

