Romeva: «No tornem a casa, tornem a Lledoners»

Raül: "Acaba de començar el trasllat. No tornem a casa, tornem a Lledoners. Aquí i allà, continua la vulneració flagrant de drets i continuem sent presos polítics. Aquí i allà, persistirem." — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 24 de juny de 2019

L'exconseller d'Exteriors i pres polític Raül Romeva ha remarcat que el trasllat dels presos a centres penitenciaris catalans no significarà tornar a casa, sinó romadre a la presó. "No tornem a casa, tornem a Lledoners", ha lamentat en un missatge a Twitter.Segons ha expressat Romeva, amb la sortida de Soto del Real per traslladar-lo a un centre penitenciari català "continua la vulneració flagrant de drets" i, ell i la resta d'empresonats per l'1-O, continuen sent "presos polítics". Tot i això, ha volgut acabar amb un missatge positiu: "Aquí i allà, persistirem".El ministeri de l'Interior ha iniciat aquest dilluns el trasllat dels presos independentistes a Catalunya després de rebre el permís del Tribunal Suprem i un cop Institucions Penitenciàries ha realitzat els tràmits administratius pertinents.

