Mor el conductor d’un tractor en un accident de trànsit a l'Alt Penedès

El Servei Català de Trànsit informa que a primera hora de la tarda s’ha produït un sinistre mortal de trànsit al punt quilomètric 14 de la BP-2126 a Font-rubí (Alt Penedès). Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 13.58 h.Per causes que encara s'estan investigant, un tractor ha sortit de la via i ha caigut per un marge. Com conseqüència de l’accident, ha mort el conductor del tractor, un home de 53 anys, J.S.S., veí de Vilafranca del Penedès.Arran de la incidència, s’han activat cinc patrulles del cos dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del SEM.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor