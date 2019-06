​La nit de Sant Joan deixa 29 tones de residus a les platges de València

La quantitat de residus a les platges de València després de la celebració de la nit de Sant Joan s'ha reduït un 14%, situant-se en 32.060 quilos de cendres, segons les primeres estimacions fetes per l'Ajuntament aquest dilluns, 24 de juny, i 29 tones de residus sòlids, una xifra que creix respecte al 2018 en vora un 4%. Així ho explica el Diari la Veu Una vegada conclosos els treballs principals de neteja i recollida de residus a les platges de la ciutat per recuperar la seva imatge i el seu servei habitual, les celebracions de la nit de Sant Joan a València s'han saldat amb una reducció del 14% de la quantitat de cendres recollides, un lleuger augment dels residus arreplegats i un augment de la col·laboració ciutadana en haver fet un ús correcte de forma majoritària de les bosses distribuïdes per l'Ajuntament de València durant les hores prèvies a les celebracions, ha assenyalat el consistori en un comunicat.Enguany els quilos de cendres arreplegats arriben, segons les primeres estimacions, fins als 32.060, més de cinc tones per davall de la quantitat real recollida l'any passat. Les dades són així "gràcies a la conscienciació ciutadana per respectar les platges de l'entorn del Parc Natural de l'Albufera, on no estan permeses les fogueres i cada any es registra una reducció d'aquestes", ha ressaltat l'Ajuntament. Enguany, aquesta disminució ha estat "notable" en passar de les més de 10 tones de cendres de l'any passat a les poc més de 2 enguany. Per la seva part, a les platges urbanes les fogueres han deixat 30.000 quilos de cendres, per les 27.440 del 2018.Pel que fa a la recollida de residus, enguany ha destacat l'augment de la col·laboració ciutadana. D'una banda, s'han recollit al voltant de 6.400 envasos amb què la gent ha contribuït en la campanya "Ara Pots" de reciclatge d'envasos en les platges urbanes de la ciutat on es van repartir 2.500 tiquets per al sorteig d'una bici. D'aquesta forma "la gent ha respost a l'entrega de bosses de reciclatge per part del consistori".Enguany s'han recollit 29 tones de residus sòlids aproximadament, segons l'estimació realitzada, un 3,9% més que l'any passat. La major part dels residus s'han arreplegat a les platges urbanes –vora 24.000 quilos–, mentre que a les del sud s'estima una lleugera reducció respecte a l'any passat –5,2 tones–, pels vora 5.000 quilos recollits en les darreres hores.L'alcalde de València, Joan Ribó, ha agraït el treball de tot el personal municipal, de diversos serveis durant el dia d'ahir i el d'avui. "Hi ha hagut un treball de coordinació eficient entre els diferents serveis municipals per a possibilitar que es restablirà de forma ràpida i eficaç l'ús normal de les platges i del passeig marítim a primera hora del matí".Ribó també ha posat en valor el paper de tots els veïns que han col·laborat seguint les recomanacions indicades per l'Ajuntament. "És molt important l'avanç quasi definitiu que estem aconseguint entre totes i tots per a acabar amb les fogueres en un entorn protegit, com és el de l'Albufera, i també és molt destacable que cada vegada la gent estigui més conscienciada i col·labori més activament arreplegant els residus que generen durant les celebracions", ha explicat.El dispositiu iniciat a les 4 de la matinada per netejar totes les platges de la ciutat ha conclòs a les 9 del matí. Hi han intervingut 226 treballadors municipals, sumant-se així a tots els que des d'ahir participaren en el repartiment de bosses, de llenya i en la neteja del passeig marítim. A tots aquests se sumaran uns altres 34 operaris amb tres màquines per a netejar la zona d'arena i un camió recol·lector per a platges de caixa oberta que participaran en les tasques de repassada durant la jornada de demà.Tot l'operatiu de neteja urbana i gestió de residus sòlids ha comptat amb un pressupost total de més de 38.000 euros.Pel que fa a les celebracions organitzades per comissions falleres i associacions veïnals als dos darrers caps de setmana, per a les quals es varen repartir 77 contenidors metàl·lics per a la recollida de cendres, s'estima que s'han arreplegat vora 6.000 quilos de cendres.A més, s'han inspeccionat desenes de celebracions realitzades per tot el nucli urbà.Per altra banda, un home de 83 anys ha estat traslladat a l'Hospital General d'Alacant amb cremades i una intoxicació etílica després de caure en una foguera durant la celebració de la nit de Sant Joan a Torrevella (el Baix Segura), segons han informat des del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).

