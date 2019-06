Javier Nart també plega a Cs

L'eurodiputat de Ciutadans, Javier Nart, ha dimitit aquest dilluns de l'executiva nacional del partit, només unes hores més tard de la dimissió del portaveu econòmic de la formació taronja al Congrés, Toni Roldán. El degoteig de defeccions al partit d'Albert Rivera està directament relacionat amb l'estratègia, molt contestada pels sectors liberals de la formació -i bona part de l'establishment econòmic-, de prioritzar els pactes amb el PP i Vox, en l'intent de desbancar els populars com a partit hegemònic de la dreta espanyola.Un cop feta efectiva la dimissió de Roldán, el responsable d'Economia i Treball del partit, Luis Garicano, ha demanat una votació a l'executiva del partit per tal de decidir si es canviava l'estratègia de no negociar la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez , com a president del govern espanyol. La direcció ha rebutjat la proposta amb 24 vots en contra i tres abstencions. Ha estat tot seguit que Nart ha presentat la dimissió.Poques hores abans, també aquest dilluns, Roldan, considerat com la mà dreta del president del partit, Albert Rivera, havia presentat la seva dimissió en desacord amb els pactes amb Vox. Roldan assegura que no pot compartir l'estratègia que ha adoptat Rivera d'arribar a acords amb la formació d'ultradreta.Nart és el tercer dirigent important que en pocs dies abandona el paraigües de Cs a causa del seu apropament a Vox i l'allunyament del centre, on podia pactar amb el PSOE -com demanen els sectors liberals del partit. El segon ha estat l'esmentat Roldán, i el primer va ser Manuel Valls, candidat de la formació taronja a Barcelona (no militant), que va ignorar la disciplina de vot del partit de Rivera en fer alcaldessa Ada Colau , cosa que va comportar l'immediat trencament amb ell de la direcció taronja.El trencament de Cs amb Rivera, de fet, responia a la intenció de Rivera d'aturar en sec la revolta interna contra els pactes amb Vox , i d'enviar un avís intern als detractors. Un pla, que, almenys en el cas de Roldán i Nart, s'ha demostrat completament ineficaç.

