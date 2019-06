Consulta en directe l'estat del trànsit en l'operació tornada de Sant Joan

ℹ A causa d'aquest accident, es mantenen 🔴 13 km #retencions entre Sant Celoni i Cardedeu ➡ BCN — Trànsit (@transit) June 24, 2019

Està previst que fins a 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona fins a les 12 h de la matinada d'aquest dilluns. L'operació tornada del pont de Sant Joan ara mateix no registre massa problemes a la xarxa viària tret dels 13 km de cua que es registren a l'AP-7 entre Sant Celoni i Cardedeu en sentit Barcelona per un accident de circulació.Durant tota la tarda poden haver-hi cues a l'AP-7, la C-32, o la N-340. Per això, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha demanat ''paciència i prudència'' a tots els conductors i sobretot ''que portin aigua''. Buch ha afegit ''tots hem de tornar a casa''.Des d'aquests tres enllaços pots estar al dia de tot el que passa a les carreteres catalanes:, en directe, l'estat del trànsit a les carreteres catalanes.Durant tota nit, els Mossos d'Esquadra de trànsit han fet fins a 2.683 controls d'alcoholèmia. D'aquests, en 179 casos el conductor ha donat un positiu administratiu, dos punts per sobre de l'any passat, i 18 han estat positius penals. També s'han fet 47 controls de drogues.

