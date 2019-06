Aquests són els números guanyadors de la Grossa de Sant Joan

La Grossa de Sant Joan ja ha repartit el premis del sorteig extraordinari però el número premiat amb tres milions d'euros -el 13156 de la sèrie 18- no ha tingut cap guanyador perquè no s'ha venut. No obstant això, a Molins de Rei s'ha venut aquest mateix número però sense la sèrie amb un premi de 30.000 euros.També tenen premi els números que queden per sobre i per sota del premiat. És a dir, qui tingui el 13157 i el 13155 tenen 3.000 euros.Els premis extraordinaris de 10.000 euros són el 35511, venut a Banyoles, el 04465 venut a Sant Joan de Vilatorrada, el 18268 ha estat venut a Parets del Vallès, el 28799 a Barcelona i el 06966 a Terrassa.

També tenen premi els números que acabin amb alguna de les xifres del número guanyador. De manera que els bitllets que acabin en 3156, tenen un premi de 500 euros. Els que tenen acabin amb 156 tindran 150 euros, els que acabin amb 56, cobraran 20 euros de premi i tots els números acabats en 6 recuperaran els sis euros invertits en el bitllet.





Consulta els premis de la Grossa



Premi extraordinari (3.000.000 euros): 13156 de la sèrie 18 (no s'ha venut)



Segon premi (30.000 euros): 13156 (Molins de Rei)



Tercer premi (3.000 euros): 13157 i 13155



Quart premi (500 euros): acabat en 3156



Cinquè premi (150 euros): acabat en156



Sisè premi (20 euros): acabat en 56



Setè premi (6 euros): acabat en 6



Premis extraordinaris (10.000 euros):



- 35511 (Banyoles)



- 04465 (Sant Joan de Vilatorrada)



- 18268 (Parets del Vallès)



- 28799 (Barcelona)



- 06966 (Terrassa)





