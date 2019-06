El premi gros de la Grossa, un altre cop desert

L'any 2013 va néixer La Grossa, el sorteig de loteria de Loteries de Catalunya per Cap d'Any. Des d'aleshores, diversos premis grans han quedat deserts. L'últim exemple és el que s'ha viscut aquest dilluns de Sant Joan quan el premi extraordinari de 3 milions d'euros s'ha quedat sense guanyador perquè no s'ha venut. El primer cas d'un premi desert de la Grossa va ser l'any 2013, quan no es va vendre la segona sèrie del número premiat -el 03473- i els diners es van destinar al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat. L'any 2014 va quedar desert el primer premi de 100.000 euros , que va tocar al número 91614, i en aquest cas l'import equivalent es va dedicar a fons socials, adreçats a la infància, persones grans o amb discapacitat.A partir de l'any 2015, Loteries de Catalunya va fer diversos canvis per evitar que els premis quedessin sense guanyador com ara reduir els números o modificant la distribució dels bitllets. L'any 2017 es va incorporar el sorteig de Sant Jordi i enguany s'ha fet la primera edició del sorteig extraordinari de Sant Joan, amb un nou episodi de premi desert.





Consulta els premis de la Grossa



Premi extraordinari (3.000.000 euros): 13156 de la sèrie 18 (no s'ha venut)



Segon premi (30.000 euros): 13156 (Molins de Rei)



Tercer premi (3.000 euros): 13157 i 13155



Quart premi (500 euros): acabat en 3156



Cinquè premi (150 euros): acabat en156



Sisè premi (20 euros): acabat en 56



Setè premi (6 euros): acabat en 6



Premis extraordinaris (10.000 euros):



- 35511 (Banyoles)



- 04465 (Sant Joan de Vilatorrada)



- 18268 (Parets del Vallès)



- 28799 (Barcelona)



- 06966 (Terrassa)





