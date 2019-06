La revetlla acaba amb vuit detinguts i dues denúncies per agressions sexuals a menors

La revetlla de Sant Joan ha acabat amb vuit detinguts, dos menys que l'any passat, principalment per baralles i agressions a festes i revetlles. Són les dades del balanç dels Mossos d'Esquadra que també han rebut, fins aquest dilluns al migdia, dues denúncies per agressions sexuals a menors, una a Vilanova i la Geltrú i una altra a Mollet del Vallès.Així ho ha explicat el conseller d'Interior, Miquel Buch, en una roda de premsa en què el comissari Sergi Pla ha especificat que també s'ha identificat el suposat agressor d'un noi a la platja del Bogatell de Barcelona.Pel que fa al Servei Català de Trànsit, l'operatiu de Sant Joan ha permès fer 2.683 controls d'alcoholèmia dels quals 179 han donat positiu administratiu i 18 positiu penal, unes xifres lleugerament superior sa l'any passat.Buch també ha demanat mantenir la ''prudència i responsabilitat'' que ha permès tancar un cap de setmana complicat pel risc d'incendis sense ''esdeveniments extraordinaris''. Les altes temperatures, la baixa humitat i l'estrès hídric dels boscos fan preveure als cossos de seguretat ''riscos potencials d'incendis'' de 100 hectàrees a principis de setmana i de fins a 1.000 cap al divendres, coincidint amb el punt àlgid de l'onada de calor.''Qualsevol mesura de protecció, autoprotecció o responsabilitat serà poca'', ha afegit Buch, en una setmana que qualifica d'''extremadament complexa'' i per això demana allargar la situació de ''prealerta'' de tots els ciutadans al llarg dels propers dies.Buch ha explicat que els cossos de seguretat vetllaran per la seguretat de la població, i per això preveu tornar a activar en fase d'alerta el PROCICAT a partir d'aquest dimarts i es convocarà el comitè tècnic Infocat per treballar la setmana d'altes temperatures i d'alt risc.El conseller d'Interior ha recalcat que els Bombers han fet 1.175 serveis entre les vuit del vespre d'aquest diumenge i les vuit del matí d'aquest dilluns, un 35% més que l'any passat, per la qual cosa considera que s'ha ajustat a la planificació del Departament que preveia un cap de setmana ''perillós i difícil''. Buch ha recordat que d'aquests focs, 578 han estat en mobiliari urbà i 434 en vegetació, entre els quals ha destacat el de Maials.

