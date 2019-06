La Fiscalia demana al Suprem que negui de nou la immunitat a Puigdemont i Comín

La Fiscalia del Tribunal Suprem s’ha pronunciat aquest dilluns en contra dels recursos interposats per l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l’exconseller Toni Comón contra la decisió del tribunal de no retirar les euroordres d’arrest i negar-los, a més, la immunitat parlamentària com a eurodiputats electes. La Fiscalia sosté que en la mesura que no s’han pogut presentar davant la Junta Electoral Central (JEC) per fer l’acte de jura o promesa d’acatament de la Constitució, no se’ls pot considerar com a eurodiputats ni tampoc tenen dret a la immunitat parlamentària que estableixen els tractats.Puigdemont i Comín havien demanat al Tribunal que s’aixequessin les euroordres per tal que poguessin anar a Madrid a fer l’acte d’acatament de la Constitució. El Suprem els ho va denegar i tots dos van presentar recursos que ara els magistrats hauran de resoldre de nou.Al seu escrit defensaven que després de les eleccions del 26 de maig, on tots dos van resultar escollits, les autoritats espanyoles no poden avalar o sancionar la seva elecció com a eurodiputats i, en conseqüència, tenen dret a la immunitat parlamentària des del moment de la seva elecció.Per contra, la Fiscalia sosté que la condició de membres del Parlament Europeu “s’adquireix mitjançant el compliment del tràmit de jurament o promesa d’acatament de la Constitució davant la Junta Electoral Central –que es troba a Madrid- i per tant, en la mesura que Puigdemont i Comín no s’han presentat a la capital de l’Estat “no han adquirit” la condició.Per tant, segons la Fiscalia, Puigdemont i Comín tampoc podran iniciar la segona fase dels tràmits necessaris per a l’adquisició de membre del Parlament Europeu per poder disposar de la immunitat que estableix el protocol sobre privilegis i immunitats de la UE.Segons la Fiscalia, cap dels dos pot disposar d’aquesta immunitat abans d’haver adquirit la “plena condició de membre del Parlament Europeu”, i no hi ha motiu, per tant, perquè el Suprem aixequi les ordres de detenció que va dictar contra ells el jutge instructor, Pablo Llarena.“En definitiva, en el moment actual la solució és la mateixa: el recorrent no està protegit per la immunitat parlamentària davant les actuacions judicials que segueixen en contra seva” i cal “desestimar el recurs de reforma interposat per la representació” de Puigdemont i Comín.

