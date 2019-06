Una negligència, possible causa de l'incendi que ha cremat 30 hectàrees a la vora de la C-12

🔥L'#IFMaials ha afectat una superfície de 27,5 ha segons el perímetre d'#AgentsRurals

👉Treballem amb la hipòtesi d'una negligència com a possible causa, una cigarreta el més probable

👉La investigació continua oberta pic.twitter.com/NCITpC60UO — Agents Rurals (@agentsruralscat) 23 de junio de 2019

Els Bombers van donar per extingit aquest diumenge a la tarda el foc que des de dissabte cremava a la vora de la carretera C-12, al terme de Maials, i que segons dades del cos d’Agents Rurals, hauria calzinat unes 30 hectàrees (27’5 ha) de vegetació forestal.Els Agents Rurals apunten com a possible causa del foc a una negligència, probablement una cigarreta mal apagada llençada des d'algun vehicle, per bé que la investigació continua oberta.Aquest dilluns al matí resten dos vehicles dels Bombers treballant per remullar la zona i controlar que no hi quedi cap focus, i s'espera donar per extingit en les properes hores.Diumenge al migdia es va poder reobrir el trànsit a la C-12, que havia quedat interromput en els dos sentits de la marxa des de dissabte per la proximitat del foc.

