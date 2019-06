​Mor el conductor del camió incendiat diumenge a l'AP-7 a l'Alt Empordà

Estat en què va quedar el camió. Foto: Trànsit

El conductor del camió que es va incendiar diumenge a l'AP-7, al seu pas per Capmany (Alt Empordà) ha acabat morint aquest dilluns a l'Hospital Vall d'Hebron, on se'l va traslladar per intentar salvar-li la vida, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Amb aquesta ja són 75 les víctimes en accident de trànsit aquest any en carreteres interurbanes.L'home, de 49 anys, tenia cremades en el 90% del cos. Els fets van passar al voltant de les set de la tarda al quilòmetre 11,5, on el camió va fer la tisora i es va incendiar. Arrel de l'accident es van activar sis patrulles dels Mossos, nou dotacions dels Bombers, dues ambulàncies i un helicòpter del SEM.La carretera es va tallar en els dos sentits des de les set de la tarda. A les deu de la nit de diumenge es va reobrir en sentit França, però continua tallada en sentit Barcelona per obres d'asfaltatge. El trànsit es desvia per una àrea de descans que hi ha a la zona.

