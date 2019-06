Toni Roldán abandona Cs: «El gir a la dreta té uns costos massa elevats per a Espanya»

El diputat, portaveu econòmic de Cs al Congrés, secretari de Programes i Àrees Sectorials del partit i membre de l'executiva del partit, Toni Roldán, es dóna de baixa de la formació i deixa tots els seus càrrecs, segons ha avançat El País i han confirmat a l'ACN fonts del partit.En una compareixença sense preguntes aquest dilluns al matí, Roldán, ha assegurat que "el partit ha pres una decisió legítima però que no pot compartir". El fins ara diputat de la formació que lidera Albert Rivera, considera que el "gir a la dreta té uns costos massa elevats per a Espanya", en relació als acords amb Vox a llocs com Andalusia.Roldán ha anunciat que abandonarà l'acta de diputat i ho fa "amb profunda tristesa", ha detallat. El diputat ha afirmat que per ell Cs representa una garantia de progrés, el catalitzador de les reformes i un dic de contenció dels nacionalismes i els extremismes, uns principis que segons el Roldán el partit taronja ha canviat. "No marxo perquè jo hagi canviat sinó perquè ho ha fet el partit", ha indicat.El fins ara diputat taronja ha parlat de Rivera com una persona a la qui admira "per moltes raons" i que ha aconseguit "ser la tercera força del país". "Ha demostrat valentia i audàcia excepcionals, totes les decisions que ha pres ho ha fet amb honestedat i compromís", ha afegit i ha anunciat que seguirà compromès amb aquests valors.Roldán ja hauria comunicat la seva decisió a Albert Rivera i José Manuel Villegas. El diputat, escollit per Barcelona, és economista i un dels principals dirigents crítics amb la línia oficialista des que el partit va vetar el PSOE i va començar a pactar amb Vox.Roldán és el segon dirigent important que en pocs dies abandona el paraigües de Cs a causa del seu apropament a Vox. El primer va ser Manuel Valls, candidat de la formació taronja a Barcelona (no militant), que va trencar amb el partit de Rivera recentment.El portaveu econòmic de Rivera va protagonitzar una polèmica fa uns mesos, que va avançar va inflar el currículum amb uns estudis de doctorat que ja no feia . Es presentava com a doctorant a l'European Institute de la London School of Economics.

