​La Fiscalia investiga un dirigent de Vox per titllar de «puta» la ministra Salgado

La Fiscalia General de l'Estat està estudiant una querella contra el portaveu de Vox a l'Assemblea Regional de Múrcia, Juan José Liarte, per una publicació a Facebook on va insultar la ministra de Justícia en funcions, Dolores Delgado.Liarte va compartir una publicació en el seu perfil de la xarxa social en la que es referia a Delgado com una "tiparraca embustera". "D’una puta només pots esperar putades", afegia el text.Després de l'allau de crítiques, Liarte va eliminar aquest diumenge la publicació i després va publicar un aclariment. "Sembla que no m'he explicat bé", apunta, per després assegurar que amb aquesta frase no es referia a Delgado "sinó a un senyor de Bildu"."La frase el que significa és que no pots confiar mai en qui no es pot confiar, i evidentment em referia a Bildu, que és un partit que no amaga les seves simpaties amb ETA", ha matisat.Després de les publicacions, la Fiscalia està estudiant el contingut de les mateixes per tal de terminar la seva eventual transcendència. Si s'interposés una querella, els tràmits els faria la Fiscalia de Múrcia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor