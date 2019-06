Disparen contra una de les principals mesquites de Ceuta amb fidels a dins

La Policia Nacional espanyola investiga l’origen de fins a quatre trets que s’han efectuat aquesta matinada contra la mesquita Muley el Mehdi, a Ceuta, quan hi havia fidels a dins, segons informa el diari El Faro Ceuta . L’autor ha estat un individu a bord d’una motocicleta, que ha disparat als volts de quarts de quatre i ha marxat tot seguit, provocant el pànic entre els presents.Els impactes de les bales s’han produït tant a l’exterior com a l’interior. L’acció hauria pogut acabar en desgràcia, ja que quan es van produir els trets hi havia dos persones al pati, precisament el lloc on han impactat.Tot i això, no hi ha hagut ferits. La gent que estaven participant en les pregàries ja estaven sortint del temple.La policia ha acordonat tota la zona i ha començat a investigar els fets.La mesquita Muley el Mehdi és una de les més importants de Ceuta. Des de fa diversos anys, s’hi celebra la inauguració de l’enllumenat del mes sagrat del Ramadà.

