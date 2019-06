​La primera Grossa de Sant Joan repartirà avui un premi extraordinari de tres milions

La primera edició de la Grossa de Sant Joan repartirà aquest dilluns, 24 de juny, un premi extraordinari de tres milions d'euros al bitllet en què coincideixin número i sèrie.Loteria de Catalunya mantindrà oberta la venda de bitllets fins aquest matí a les 11 hores i després se celebrarà el sorteig a les 13 hores.També es premiaran les cinc xifres, totes les terminacions d'aquest número i el número anterior i posterior, i es faran cinc extraccions addicionals de cinc xifres amb un premi de 10.000 euros per bitllet -un total de 175 premis especials de 10.000 euros-.La Grossa de Sant Joan ha sortit amb un tiratge de 16,8 milions d'euros -14,4 milions en paper i 2,4 milions en suport digital-, i s'han posat a la venda 80.000 números, amb 35 bitllets per número -30 físics i cinc virtuals-.Es poden comprar en 2.200 punts de venda habituals i en botigues de cadenes de supermercats com Bonpreu, Carrefour, Caprabo, Condis i Sorli.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor