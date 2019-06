FOTOS i VÍDEOS La Patum de revetlla clama de nou per la independència

Patum de revetlla aquesta nit a Berga. La plaça de Sant Pere ha vibrat de nou amb el Cant dels Segadors i el desplegament d'una estelada gegantina sobre els caps de la multitud, que s'ha acompanyat de crits d'independència i per la llibertat dels presos polítics. La plaça s'ha omplert en l'última nit de festa però el cert és que les comparses s'han pogut obrir pas sense problemes la major part de les vegades.Enguany, la coincidència amb Sant Joan feia pensar que podria haver-hi una assistència massiva el diumenge de Patum i, si bé l'aspecte de la plaça durant la primera tanda de Patum ha estat l'habitual, estava plena a vessar, la revetlla no ha portat més persones a la ciutat. De fet, i en comparació amb dijous, la menor afluència de persones s'ha notat especialment en un primer salt de Plens on els patumaires han tingut molt més espai per moure's.Res ha impedit que els patumaires s'hagin entregat a l'èxtasi i l'alegria de la darrera nit de Corpus. Les Guites han començat aviat a escombrar la barana, passejant-s'hi amunt i avall, i expulsant els qui portaven molta estona guardant posicions en aquest punt de la plaça, que ja era ple a les 8 del vespre.