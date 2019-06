VÍDEO La Patum esclata de nou amb una estelada gegant durant el cant dels Segadors

Nova demostració sobiranista a la Patum de Berga. Com ja va succeir dijous passat , l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural han tornat a desplegar una estelada gegant durant un emocionant Cant dels Segadors a la plaça de Sant Pere. Els acords de l'himne han començat a sonar al centre neuràlgic de la Patum després d'un moment de silenci. Ha estat llavors quan s'ha tornat a desplegar l'estelada gegantina amb el nom "República Catalana", una imatge que ha tornat posar de pell de gallina una majoria d'assistents a la festa berguedana per excel·lència.Els milers de persones presents a la plaça han esclatat en crits i aplaudiments un cop que ha acabat de sonar el Cant dels Segadors, després que l'estelada se situés damunt dels caps de la marea de patumaires que avui són a Berga disposats a celebrar la revetlla de Sant Joan, tot saltant la Patum.L'estelada de grans dimensions que reclamava la república s’ha desplegat, com dijous, des de l'església i ha creuat la plaça empesa per les mans del públic i de voluntaris de les entitats. Un cop acabat l’himne, s’han pogut escoltar crits d’independència i exigint la llibertat dels presos polítics que acaben de ser jutjats al Tribunal Suprem. Malgrat que Assemblea Nacional i Òmnium van informar dijous que l'estelada era de 12x9 metres, aquest diumenge han aclarit que és molt més gran: de 20x9 metres, segons han confirmat afonts de l'ANC Berga.Un cop acabat aquest instant reivindicatiu, i abans de començar el primer salt de la nit, el dels Turcs i Cavallets, la megafonia ha tornat a llançar un missatge contra les agressions sexistes: "A la Patum de Berga no es tolerarà cap agressió ni actitud masclista. Aquesta és una festa lliure de violències sexistes", s'ha recordat novament entre els aplaudiments del públic.