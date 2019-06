Un ferit crític en l'accident d'un camió en flames a l'AP-7, a Capmany

#AP7 cortada por un accidente en km. 11,5 entre La Jonquera y Figueres -> Barcelona. Recomendada sda. 2 – La Jonquera pic.twitter.com/lajN9Avoxp — Tráfico Autopistas (@infoautopista) 23 de juny de 2019

El camió que ha quedat incendiat en un accident a Capmany Foto: Trànsit

Una persona ha resultat ferida crítica en un accident de trànsit, on s'ha incendiat un camió a l'AP-7 a Capmany, a l'Alt Empordà. El conductor ha estat traslladat en helicòpter pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) amb un 90% de cremades per tot el cos.L'han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Els Mossos d'Esquadra han tallat l'AP-7 en els dos sentits, desviant el trànsit per l'àrea de descans més pròxima.

