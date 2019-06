FOTOS i VÍDEOS La flama del Canigó arriba arreu del territori català

El president del Parlament, Roger Torrent, amb la Flama del Canigó, aquest diumenge. Foto: Òmnium

Una imatge del Rei, cremada Foto: Adrià Costa

La Flama del Canigó ja és arreu del territori català. La encesa de la tradicional flama per a les fogueres ha arribat a diversos municipis i ciutats importants de Catalunya, per a que tot estigui preparat per a la revetlla de Sant Joan. També ha passat pel Parlament de Catalunya, on ha estat rebuda per Roger Torrent i el president de la Generalitat, Quim Torra.Aquest matí ha arribat al Parlament de Catalunya i ha estat rebuda pel president de la cambra, Roger Torrent. Durant l'acte institucional, s'ha denunciat l'existència dels presos polítics, la repressió de l'estat espanyol i s'han llegit dos textos, un escrit per l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell i l'altra, de Jordi Cuixart, president d'Òmnium.Durant el discurs de recepció de la Flama, Torrent ha demanat "recuperar la iniciativa política" per tornar a construir "de nou" i poder avançar cap a "un nou horitzó, un país millor, més just i més lliure". El president, també ha encoratjat els catalans a ser ''constructius'' per a un "futur millor". Pel que fa a la flama, destaca que és un element que "suma a tothom" i per això creu que cal treballar perquè "no s'apagui".Marina Llansana, vicepresidenta d'Òmnium, ha estat l'encarregada de llegir la carta de Cuixart. Abans, però, ha arrencat el discurs dient que la Flama del Canigó és "símbol d'un passat, un present i un futur per compartir, amb el foc com a imatge d'un poble viu que no es rendeix" i ha etzibat que "és una vergonya que la presidenta d'un Parlament i el president de l'entitat sociocultural amb més socis d'Europa siguin a la presó" i ha afegit que és "una vulneració de drets, denunciada des de moltes organitzacions internacionals de drets humans".Per a preparar la revetlla, la flama també ha arribat a la capital del Ripollès.La Patum de Berga s'ha encès aquest migdia amb la flama del Canigó. La tradició, que es va iniciar el 1955 a partir del poema èpic Canigó de Jacint Verdaguer, mana que, la nit del 22 al 23 de juny, la flama es distribueixi des de la icònica muntanya nord-catalana fins a arreu del país. Enguany, la coincidència amb la revetlla ha fet que arribi a la Patum. La iniciativa no és inèdita perquè l'any 1984, fa 35 anys, la Patum també va coincidir amb Sant Joan i un grup de berguedans ja van pujar al Canigó a buscar el foc sagrat i el van portar fins a la plaça de Sant Pere. Patum i Sant Joan també havien coincidit l'any 2011.La mítica flama que agermana les fogueres d'arreu del país ha entrat abans de les 12 del migdia a la plaça de Sant Pere per encendre els fuets de les Maces i les Guites. Un cop que han acabat els Turcs i Cavallets, s'ha obert un passadís des de la plaça Doctor Saló fins a on les Maces s'esperaven per saltar. Han portat el foc membres d'entitats culturals de lleure i esportives, que han procedit a donar vida a les vuit maces a qui tocava saltar aquest diumenge a la Patum de Lluïment, convertint la flama en guspires de foc patumaireLa tradició, que es va iniciar el 1955 a partir del poema èpic Canigó de Jacint Verdaguer, mana que, la nit del 22 al 23 de juny, la flama es distribueixi des de la icònica muntanya nord-catalana fins a arreu del país. Una celebració que sempre ha barrejat cultura popular i reivindicació, i que es va presentar a Ripoll aquest divendres, amb participació de l'alcalde, Jordi Munell, i representants d'Òmnium Cultural i dels consells comarcals del Ripollès i d'Osona

