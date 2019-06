El clatellot de Boye a la Junta Electoral pel seu informe sobre els presos i exiliats

@josepcosta el calor tiene que estar afectando a la JEC... primero suspende las prerrogativas y párrafo siguiente dice que nunca las han tenido ¿en qué quedamos? pic.twitter.com/6MJhbpjxCh — Gonzalo Boye (@boye_g) 23 de junio de 2019

Oye @boye_g, eso de enviar a la prensa un acuerdo distinto al que han tomado (y que no han tenido a bien notificarnos ni publicar), es la prueba definitiva que la JEC nos toma por tontos, o es que el caos absoluto se ha apoderado de ellos? #HolaLuxemburg 🍿 — Josep Costa🎗 (@josepcosta) 23 de junio de 2019

Gonzalo Boye manté la seva croada amb la Junta Electoral Central i l'ha deixat en evidència a través d'una piulada. L'advocat de Carles Puigdemont ha publicat la resolució d'un informe que va fer la JEC sobre la situació dels eurodiputats catalans que estan a la presó o a l'exili, a través del qual diu que suspèn les prerrogatives de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín. Davant d'aquesta afirmació, Boye etziba: "Primer suspèn les prerrogatives i al paràgraf següent diu que mai les han tingut. En què quedem?".El missatge, però comença amb una picada d'ullet a Josep Costa, vicepresident del Parlament, a qui diu que "la calor deu estar afectant la JEC".Aquest missatge, però, no és l'únic que s'han intercanviat el representant de la cambra catalana i l'advocat. Puig, li ha demanat un parell d'hores abans si "això d'enviar a la premsa un acord diferent del que han pres (i que no han tingut a bé notificar-nos ni publicar), és la prova definitiva que la JEC ens pren per ximples, o és que el caos absolut s'ha apoderat d'ells?".

