Joan Seguí reinterpreta Vivaldi en la inauguració del Festival Internacional d'Orgue de Montserrat

El jove organista Joan Seguí ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida al Festival Internacional d'Orgue de Montserrat 2019. L'antic escolà, ha ofert un concert ple de sentiment a la Basílica de Santa Maria, en què ha quedat palesa la seva connexió amb el monestir i el seu orgue Blancafort."Aquesta actuació és important per mi perquè es tracta d'un instrument que vaig veure construir i que va ser un dels motius que em va portar a ser organista", ha comentat en una entrevista amb l'ACN. Seguí ha interpretat els concerts per orgue i orquestra d'Antonio Vivaldi, alternats amb adaptacions d'altres temes de l'autor. L'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, l'ha acompanyat. Tot plegat en una edició que posa l'accent en el talent jove amb artistes com Thomas Ospital, el Cor Cererols, o l'eslovaca Monica Melcova.Més de 500 persones han omplert la Basílica de Santa Maria en el concert inaugural del Festival Internacional d'Orgue de Montserrat a càrrec del jove organista Joan Seguí i l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, sota la direcció del mestre Gerard Claret.Sota el títol 'Vivaldi a Montserrat: de les Quatre Estacions als concerts per orgue i orquestra', l'antic escolà ha ofert una interpretació plena de sentiment dels concerts per orgue i orquestra de l'autor venecià, alternats amb reinterpretacions d'altres famosos temes del compositor."Aquesta actuació és molt especial per mi", ha apuntat Seguí que ha assegurat que significa molt per ell inaugurar aquest certamen perquè té una connexió molt especial amb el monestir i l'orgue Blancafort. "Es tracta d'un instrument que vaig veure construir i que va ser un dels motius que em va portar a ser organista", ha reconegut.Seguí ha destacat la reinterpretació dels temes de Vivaldi que s'ha vist obligat a fer per "adaptar la música de l'autor a l'orgue". Des del seu punt de vista "cal obrir fronteres" i deixar a banda les "normes més ortodoxes" de com interpretar els temes del compositor. "Quan va escriure aquests temes no ho va fer pensant en un instrument construït l'any 2010 i d'aquestes dimensions", ha comentat.Per la seva banda, el director artístic del festival, el pare Jordi-Agustí Piqué, ha destacat el tomb que el certamen ha fet aquest any apostant pel talent jove. "hem volgut apostar pel futur, i res millor que el futur que la gent jove", ha explicat. En aquets sentit ha posat en valor la generació d'organistes joves que estan emergent a Catalunya i també en d'altres punts d'Europa. "Tenen una maduresa intrumentística molt gran", ha indicat Agustí-Piqué que ha considerat que aquesta era la millor forma "d'assegurar el futur i fer veure com l'orgue té una dimensió actual i de recerca i futur de nous repertoris".La propera cita del festival serà el dissabte 20 de juliol. Dins el capítol de grans solistes europeus, el jove i reconegut organista Thomas Ospital, titular del Gran Orgue de l'església de Saint Eustache de París, interpretarà obres del repertori romàntic.El 10 d'agost un jove director, antic escolà de Montserrat, Marc Díaz actuarà amb el Cor Cererols, i un altre antic escolà, Arnau Farré, a l'orgue. Junts faran un homenatge al pare Anselm Ferrer (1882-1969), coincidint amb el 50è aniversari de la seva mort. Ferrer va ser director de l'Escolania de Montserrat i compositor representant de l'escola Ceciliana a Catalunya. Així, interpretaran l'original producció de Ferrer, combinada amb un repertori contemporani romànic. A banda, el Cor Cererols, participarà a la Missa Conventual del diumenge 11 d'agost, posant sobre l'escenari la Missa Abatialis, de Ferrer.El darrer concert d'enguany tindrà lloc el 24 d’agost. La protagonista serà l'eslovaca, Monica Melcova, que juntament amb Juan Manuel Gómez, a la trompa, oferiran repertori per aquesta singular formació.Agustí-Piqué ha afirma que ja han començat a treballar en l'edició de 2020, quan el festival complirà els seus deu anys de vida. "Serà un moment important per tornar a convidar grans mestres que han passat per aquest festival", ha comentat el responsable d'aquesta proposta cultural que ha avançat que el tret de sortida de l'any vinent anirà a càrrec de l'escolania. "Amb una orquestra simfònica faran una versió de la missa de la verge de Hayden", ha detallat.

