Controlat l'incendi forestal a Maials després de cremar gairebé 28 hectàrees

Els serveis d'emergències van rebre l'avís prop de les sis de la tarda del dissabte i hi van treballat fins a 45 dotacions. En un inici es va tallar el trànsit a la carretera C-12, que s'ha reobert aquest diumenge a les 11 hores. El mateix dissabte a mitjanit el cos va donar el foc per estabilitzat.



"Sempre hem tingut por que s'incendiés la zona perquè és molt boscosa"



L'alcalde de Maials, David Masot, ha explicat a l'ACN que l'incendi no ha afectat al municipi perquè s'ha originat a uns sis quilòmetres de distància del poble, en direcció Flix, a banda i banda de la C-12. Ha estat en un bosc de pi i matoll i Masot ha reconegut que temien que passés. "Sempre hem tingut por perquè aquesta zona és molt boscosa i enguany ens ha tocat", ha dit. A un costat i altre de la carretera hi ha un bosc molt frondós que, tot i les sequeres que pateix el territori, té uns pins molt grans, ha afegit.



Masot ha agraït als Bombers la "bona feina" que han fet tota la nit i també a la Generalitat, que han enviat tots els mitjans que tenien disponibles, ha dit. Masot també ha volgut reconèixer els pagesos, que gràcies a que llauren i cultiven terrenys agrícoles a la zona, "fan molt bona feina com a tallafoc" i gràcies a ells "aquest incendi no ha anat a més".

L'incendi forestal declarat aquest dissabte a Maials (Segrià) ha quedat controlat a les 16.18 hores d'aquest diumenge, segons han informat els Bombers de la Generalitat. El foc ha cremat 27,5 hectàrees i ha obligat a activar fins a 45 dotacions del cos de Bombers el dissabte i 36 el diumenge, a banda d'efectius dels Mossos d'Esquadra, els Agents Rurals i el SEM, que han traslladat una ambulància amb caràcter preventiu.Fonts dels Agents Rurals han descartat que la causa de l'incendi fos una roda de camió localitzada a un voral de la carretera, com s'apuntava inicialment, i es treballa amb la hipòtesi que es tracta d'una negligència, probablement una burilla llençada des d'un vehicle. Després de confirmar que no hi ha cap punt calent i que s'ha pogut controlar tot el perímetre s'ha donat l'incendi per controlat.

