Les claus per entendre què és i com funciona la criptomoneda de Facebook

La companyia tecnològica Facebook, propietària de la xarxa social del mateix nom, ha anunciat la creació de Libra, una criptodivisa dirigida als seus usuaris , que es llançarà l'any 2020. Les operacions de la criptomoneda, així com de la xarxa Libra, passaran a formar part d'una nova filial de Facebook anomenada Calibra, el negoci principal de la qual serà "proporcionar serveis financers".Tot plegat pot generar dubtes i inclús desconfiança. Per entendre una mica més com funciona aquesta nova criptomoneda, el director del Postgrau d'Expert de Bockchain de l'Escola Business & Tech IBM-Universitat Europea, José Javier Ruiz Cobo, ens en fa cinc cèntims.Ruiz detalla que Libra pretén arribar a zones on la xarxa bancària està molt estesa per postular-se com a competència directa davant els bancs i a les aplicacions de pagament instantani. Mentre que en els llocs on la xarxa bancària és gairebé inexistent, com en zones d'Àfrica, busca situar-se com el principal gestor dels serveis financers.El bitcoin és una moneda digital que no té fons financers o de reserva reconeguts, el que ha permès l'anonimat en la seva gestió i, al seu torn, ha provocat que es converteixi en un recurs especulatiu. Ruiz apunta que Libra intenta separar d'aquesta visió, perquè "si vol convertir-se en una moneda alternativa a la que fem servir de manera corrent actualment no es pot permetre caure en els vicis en què ha caigut bitcoin".A més, Libra, al contrari que el Bitcoin, intenta establir un marc de gestió de governança que ofereixi confiança, tot i que no serà similar al nivell que pot donar un banc central que dona suport a la seva pròpia moneda."Els precedents del bitcoin no conviden a l'optimisme", assenyala Ruiz. L'Associació Libra ha estat transparent en el seu llançament i ha detallat que el fons de reserva el gestionaran totes les empreses, amb majoria de 2/3 en les preses de decisions, de manera que la moneda digital no estarà supeditada únicament a una única entitat.Ara mateix suposa una "amenaça" -encara que no en sentit negatiu, sinó de desconeixement- perquè trenca amb l'equilibri tradicional de la circulació dels diners, el que provoca que els bancs centrals perdin el control sobre la seva regulació i es mostrin cautelosos amb la implementació de la nova moneda digital."El fet que hi hagi darrere d'aquesta moneda digital empreses tan representatives canviarà el concepte que puguem tenir sobre la moneda digital" recalca el director. De fet, el que es pretén és deslligar la nova moneda digital de la concepció de valor especulatiu i vincular-lo a un intercanvi.En aquest sentit, Ruiz augura que, si en dos o tres anys Libra no s'ha enfonsat, pot trencar els fonaments dels serveis de pagament en línia, perquè si això funciona, Amazon i Google també voldran treure els seus propis projectes.Des del punt de vista de l'estructura tecnològica, l'establiment d'un blocklchain no públic farà que sigui més segur. Des del punt de vista de les dades, Facebook ha estat "hàbil", ja que ha separat en una empresa independent la seva incorporació a l'Associació Libra, allunyant-se així de les acusacions i sentències sobre la vulneració de la privacitat i el seu mal ús de la gestió de dades."La informació que pugui quedar-se amb Libra és la que s'està quedant o bé en les transaccions a través de la targeta visa o en les del teu propi banc", remarca Ruiz.Ruiz subratlla que si el projecte avança, no només s'universalitzarà el pagament en línia, sinó que també es podrà accedir a un mecanisme de pagament al mòbil que no haurà de recolzar-se en una estructura bancària, de manera que es reduiran els costos perquè no hi haurà intermediaris."Diners", diu amb rotunditat el director. Ruiz però matisa dient que encara que l'associació impulsora de Libra està creada sense ànim de lucre, les diferents empreses, entre elles Facebook, a través de la seva filial Calibra, crearan sobre la infraestructura serveis que sí que els reportin beneficis.

