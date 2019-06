VÍDEO L'emocionant celebració entre l'afició i el Barça de futbol sala

Així se celebra una Lliga.

Els jugadors planten la copa davant de l’afició i tots junts a cantar: “Un dia de partit...”. pic.twitter.com/uuyiycLeok — Sique RodríguezGairí (@SiqueRodriguez) June 22, 2019

El Barça de futbol sala ha aconseguit la Lliga després de sis anys en endur-se el cinquè partit de la final davant el Pozo Murcia. Els blaugranes van guanyar el definitiu enfrontament que els certifica com a campions, després d'un 3 a 2 al Palau Blaugrana, a vessar per animar l'equip.En aquest context, els blaugranes aconsegueixen el triplet a la secció de futbol sala, després d'haver guanyar la Copa del Rei i la Copa d'Europa. Després d'una sèrie molt complicada pel Barça, van aconseguir emportar-se la victòria gràcies als gols de Sergio Lozano (2) i Esquerdinha.En el moment de la celebració es va poder veure la connexió entre l'afició blaugrana i l'equip. El periodista de la Cadena SER, Síque Rodríguez, va poder recollir un moment molt emotiu a través del seu compte de Twitter.Els jugadors i la mateixa afició canten el famós càntic blaugrana "Un dia de partit", certificant la bona unió que hi ha entre els dos col·lectius, el de la grada i el del camp.

