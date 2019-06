VÍDEOS i FOTOS La Patum s'encén amb la flama del Canigó

VÍDEO Els Nans Nous dansen a la Patum de Lluïment de diumenge ; imatges de Carme Molisthttps://t.co/ec1n9y3vxn pic.twitter.com/DiihxvMr91 — NacióBerguedà (@NacioBergueda) 23 de juny de 2019

Encesa de les Maces amb la flama del Canigó. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Encesa de les Guita Xica amb la flama del Canigó. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

La Patum de Berga s'ha encès aquest migdia amb la flama del Canigó. La tradició, que es va iniciar el 1955 a partir del poema èpic Canigó de Jacint Verdaguer, mana que, la nit del 22 al 23 de juny, la flama es distribueixi des de la icònica muntanya nord-catalana fins a arreu del país. Enguany, la coincidència amb la revetlla ha fet que arribi a la Patum. La iniciativa no és inèdita perquè l'any 1984, fa 35 anys, la Patum també va coincidir amb Sant Joan i un grup de berguedans ja van pujar al Canigó a buscar el foc sagrat i el van portar fins a la plaça de Sant Pere. Patum i Sant Joan també havien coincidit l'any 2011.La mítica flama que agermana les fogueres d'arreu del país ha entrat abans de les 12 del migdia a la plaça de Sant Pere per encendre els fuets de les Maces i les Guites. Un cop que han acabat els Turcs i Cavallets, s'ha obert un passadís des de la plaça Doctor Saló fins a on les Maces s'esperaven per saltar. Han portat el foc membres d'entitats culturals de lleure i esportives, que han procedit a donar vida a les vuit maces a qui tocava saltar aquest diumenge a la Patum de Lluïment, convertint la flama en guspires de foc patumaireLa vicepresidenta de la junta directiva d'Òmnium Cultural i directora de la revista Sàpiens, Clàudia Pujol, ha explicat la iniciativa per la megafonia de la plaça, mentre que les entitats avançaven amb la flama entre la gentada. Pujol ha recordat que la festa de Sant Joan "és un símbol de germanor entre els territoris de parla catalana".A més, Clàudia Pujol ha destacat que per Sant Joan "a Perpinyà és festa major, es fan fogueres a Alacant, salten els cavalls a Ciutadella, baixen les falles al Pirineu, i cada uns quants anys, és Patum a Berga". "Que el foc de la Patum, encès avui amb la Flama del Canigó, cremi ombres, pessimismes i covardies. Que encengui l'esperança i la valentia del nostre poble. Que els pets dels fuets de la Patum retronin, esberlin les muntanyes i deixin impenetrables abismes, on les urpes de l'Àliga hi puguin deixar caure tot allò que no és bo per al nostre poble. Que les guites tallin l'horitzó alertades. I, si algú volgués trair-nos, que s'alcin en peu de guerra els turcs i cavallets i brandin les seves porres els gegants', ha finalitzat. La plaça ha esclatat amb crits d'independència poc després.Aquest vespre la revetlla passarà gairebé desapercebuda a Berga, immersa en la seva gran. L'arribada de la flama del Canigó no ha afectat, de fet, la xifra de públic de la Patum de Lluïment de diumenge, que ha estat similar a altres ocasions. Així que es manté la incògnita de si realment la coincidència entre les dues festes farà que la Patum d'aquest vespre sigui tan multitudinària com es podria preveure pel fet que demà és festiu.La flama l'han portat representants de Colònies Borredà, Joves Atletes de Berga, Mountain Runners, Club Esportiu Berga, Club Esquí Berguedà, Agrupament Escolta Santa Maria de Queralt i Geralda de Portella, Club Atlètic Berga, Club de Bàsquet Berga i Castellers de Berga. Amics de la Flama berguedans van marxar dissabte a buscar-la al cim del Canigó. Quan ha estat el torn d'encendre les Guites amb el foc sagrat, els membres d'aquestes comparses han demanat guardar també un minut de silenci, tot dedicant el salt d'aquest migdia a l'exalcalde de Berga, Agustí Ferrer, i a Melitó Flotats i Joan Selga, que han mort aquest any.La Patum de Lluïment compta avui, al balcó d'autoritats, amb la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, la consellera de Justícia Ester Capella i, entre altres, el diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Eduard Pujol. Després del moment dedicat a Sant Joan, l'eufòria i l'alegria han tornat a inundar la plaça de Sant Pere amb els salts de l'Àliga, els Nans Vells, els Gegants i els Nans Nous. Els tradicionals Tirabols hi han tornat a posar el colofó.La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, s'ha reunit abans de començar la festa amb l'alcaldessa Montse Venturós. En declaracions posteriors als mitjans, Vilallonga s'ha compromès a estudiar com dotar la Patum de finançament estable i buscar solucions per la Casa de la Patum, una de les assignatures pendents de la festa.La consellera ha destacat que la seva àrea és "a la cua dels pressupostos de la Generalitat" i que "en dotze anys ha passat de tenir més de 400.000 euros de pressupost a 240.000 euros", de manera que ha dit que, d'entrada, no podia prometre diners, però sí "solucions per facilitar les coses a l'Ajuntament". Vilallonga ha convocat a l'alcaldessa i a la persona que ocupi la regidoria de Patum els pròxims quatre anys al seu despatx, per estudiar un projecte de Casa de la Patum que, ha afirmat, s'ha d'actualitzar. Malgrat l'expectativa que havia causat la presència de Cultura a la Patum, després que la Patum Infantil reclamés divendres una llei pròpia per salvaguardar-se, Mariaàngela Vilallonga no ha aprofundit en la qüestió perquè ha dit que s'haurà de tractar en coordinació amb el departament d'Interior. Vilallonga ha defensat, això sí, la mesura provisional d'apartar els angelets de les Maces enceses.