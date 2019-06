VÍDEOS i FOTOS Aparatós incendi en un pis de Sabadell

Incendi en un immoble a Sol i Padrís de Sabadell. Foto: Juanma Peláez

Incendi en un immoble a Sol i Padrís de Sabadell. Foto: Juanma Peláez



Tasques de neteja a sota l'edifici afectat. Foto: Juanma Peláez



La regidora Montse González, amb dos policies. Foto: Juanma Peláez

Un incendi ha afectat aquest diumenge al migdia el bloc de pisos situat al número 92 de Sol i Padrís, a Sabadell. Les flames s'han originat en un pis que en el moment dels fets estava desocupat.El foc ha començat per causes que es desconeixen en un setè pis, a l'interior del balcó, i ràpidament s'ha estès per tota la terrassa. Inicialment, ha afectat un aparell d'aire condicionat, una estructura de fusta i el tendal, així com la barana. Així es pot veure en aquest vídeo cedit aper part de la Marisqueria La Caracola.El foc també s'ha estès a pisos superiors, on parts del tendal han caigut i han cremat també alguns tendals dels pisos de sota.Fins el lloc s'hi han desplaçat diverses unitats de la Policia Municipal, dels Bombers, i Montse González, nova regidora del govern de la ciutat.

