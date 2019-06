La viral (i brillant) acció d'un poble alemany contra un festival neonazi

Ostritz in Sachsen: Bürger kaufen Biervorräte auf - aus Protest gegen Neonazis https://t.co/ektLXuPW3T pic.twitter.com/DHDmGlaGBN — DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) June 22, 2019

El Festival neonazi Schild und Schwert (Festival Escut i Espasa), un joc de paraules per utilitzar les sigles SS, s'ha celebrat aquest cap de setmana al poble almeny d'Ostritz. Entre divendres i dissabte, centenars de persones, algunes de les quals portaven samarretes amb consignes a favor d'Adolf Hitler, han passat per la localitat de l'estat de Saxònia.Per protestar contra l'esdeveniment, segons han informat diversos mitjans locals, els veïns del poble van sortir en massa al carrer i van anar als supermercats per acabar les existències de cervesa.L'acció, que s'ha fet viral, respon al fet que la policia havia prohibit la venda de begudes alcohòliques dins dels límits del festival per evitar situacions violentes i, per tant, els assistents només podien consumir cervesa en bars i supermercats. Els veïns ho han fet impossible comprant els centenars de caixes que hi havia en venda.

