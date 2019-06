La xarxa s'abraona contra el «Marca» per la seva portada sobre el futbol femení i el Reial Madrid

#LaPortada El fútbol femenino entra en otra dimensión 🗞️ pic.twitter.com/cRkTPM8BbP — MARCA (@marca) June 22, 2019

El FC Barcelona ha llegado a una final de Champions y la selección española ha pasado la fase de grupos de un Mundial, y casi sin apoyos.

¿Y resulta que el fútbol femenino no había entrado en "otra dimensión" hasta que el Madrid ha COMPRADO una plaza en Primera?

Sois repugnantes. — Carlos (@CarlosDdX) June 22, 2019

Porque poner este titular cuando la selección femenina pasaba a octavos le quitaba protagonismo a Rodrygo. Por lo menos ahora si hareis caso al futbol femenino, sinvergüenzas — ASH (@Sendarrius957) June 22, 2019

El fútbol femenino entró en otra dimensión desde el partido en San Mamés, en Anoeta, en el Wanda, desde que el Barça llegó a la final de Champions y desde que han hecho historia pasando a octavos de un mundial. — 🦁 D20S 🦊 (@D20SISMO) June 22, 2019

El diari esportiu Marca ha protagonitzat una nova polèmica arran d'una de les seves portades en paper. El rotatiu madrileny ha escrit el títol: "El futbol femení entra en una altra dimensió", arran de la decisió del Reial Madrid d'estrenar una secció femenina de futbol de cara a la pròxima temporada.Arran d'aquest titular, doncs, la xarxa s'ha abraonat contra el mitjà esportiu per considerar que és un escrit tendenciós i només centrat amb el club blanc. El futbol femení ha gaudit d'una immillorable salud aquesta última temporada en la Lliga Iberdrola -amb el Mundial celebrant-se a França en l'actualitat-, on l'Atlètic de Madrid i el Futbol Club Barcelona van escenificar xifres rècord d'assistència i espectadors en els seus efrontaments.El club blanc ha adquirit el CD Tacón, un equip madrileny femení de futbol, per a poder jugar a la primera divisió espanyola la temporada vinent -la Lliga Iberdrola-. Aquesta decisió ha estat aplaudida, per visualitzar ja un derbi madrileny o un clàssic a la lliga femenina.

