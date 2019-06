​Detinguts nou joves per estafar més de 70.000 euros amb falses ofertes de feina a internet

La policia espanyola ha detingut nou joves d'entre 19 i 21 anys a Torrent, a València, per presumptament formar un grup criminal d'àmbit nacional que ha estafat més de 70.000 euros a 132 persones amb ofertes de treball falses publicades a internet. També s'investiga a dues persones més que ja estaven a la presó.Les detencions s'emmarquen en la segona fase d'una operació policial que va començar l'any 2018. Els responsables, segons sembla, publicaven falses ofertes de treball a internet i, a través d'elles, aconseguien la documentació de les seves víctimes per la seva suposada contractació. Amb aquesta informació, usurpaven identitats, falsificaven documentació, sol·licitaven microcrèdits i compraven telèfons d'alta gamma en botigues online.Els sospitosos, suposadament, aportaven una adreça fictícia a l'empresa de crèdits, de manera que moltes de les víctimes no sabien que estaven inscrites en el registre de morosos per l'impagament del crèdit, ja que no rebien cap notificació. Els investigadors han identificat a 132 víctimes, a qui havien estafat un total de 74.521 euros, en crear 56 comptes bancaris, amb les que contractaven un o diversos crèdits a nom d'aquestes persones.En concret, el modus operandi que utilitzava l'organització consistia presumptament a publicar falses ofertes de treball amb les que aconseguien la documentació de persones per la seva suposada contractació.Posteriorment, l'empraven per falsificar documents i obrir comptes bancaris amb aquests noms i un domicili fals, que solia estar ubicat en llogarets o pobles petits d'altres províncies que res tenien a veure amb els estafadors. Amb aquesta documentació, suposadament, sol·licitaven préstecs via Internet i remetien les targetes a les adreces facilitades pels integrants de l'organització, que un cop rebien les quantitats dels préstecs, traspassaven els diners a un altre compte, manejada pel presumpte capitost de l'organització.De la mateixa manera, pel que sembla realitzaven compres de productes en comerços, amb un finançament a 12 mesos, a través de la identitat usurpada dels suposats compradors. La presumpta organització criminal es caracteritzava per una alta especialitat en aquest tipus d'estafes i cada integrant actuava amb papers diferenciats, ha destacat la Policia Nacional.D'aquesta manera, els 'aconseguidors' obtenien les dades personals de les víctimes, mentre que altres eren els 'facilitadors' dels mitjans, en aquest cas comptes bancaris, per aconseguir els diners presumptament estafats, que després es repartien a través dels microcrèdits.Aquestes nou detencions a la segona fase de l'operatiu se sumen a altres dutes a terme per la Policia Nacional l'octubre de 2018.En aquesta ocasió van ser detingudes 21 persones, que presumiblement haurien estafat uns 150.000 euros a 183 víctimes i creat 171 comptes bancaris per a això. El suposat cap d'aquest grup criminal ja ha ingressat a la presó per aquests fets. L'inici de les investigacions es remunta a principis de 2018, quan els agents van tenir coneixement de diverses denúncies procedents de diferents punts de la geografia espanyola, sempre amb un mateix patró d'actuació. A les víctimes se'ls denegava un crèdit o targeta bancària, en estar inscrites a la base de dades de morosos per un deute.

