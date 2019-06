ÀUDIO La lliçó magistral de Junqueras sobre la tradició de Sant Joan

"Sant Joan és una festa molt important pel cristianisme...", comença a explicar Oriol Junqueras en aquesta lliçó magistral sobre la rellevància de la festa de Sant Joan, que se celebra aquesta nit de 23 de juny. L'exvicepresident de la Generalitat, actualment empresonat, va intervenir ara fa dos anys al programa Estat de Gràcia en el seu paper d'historiador i professor.Junqueras aborda la importància de la festa de Sant Joan pel cristianisme però també explica com les festes paganes anteriors, amb el solstici d'estiu, celebraven aquesta nit -la nit més curta i/o màgica de l'any-. L'anterior vicepresident del Govern explica com Sant Joan, com a festa per aquestes dates, és una celebració molt destada en moltes cultures, no només occidentals, sinó també orientals.Durant gairebé mitja hora, Junqueras repassa les tradicions i els rituals que engloben el foc, l'aigua, la natura i fins i tot els costums més antics -que no pas els petards o la coca de Sant Joan- sobre la festivitat d'aquesta nit. Podeu escoltar també l'àudio complet en aquest enllaç.

