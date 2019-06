La Flama del Canigó ja és al Parlament

El president del Parlament, Roger Torrent, amb la Flama del Canigó, aquest diumenge. Foto: Òmnium

La Flama del Canigó ja ha arribat al Parlament de Catalunya i ha estat rebuda pel president de la cambra, Roger Torrent. Durant l'acte institucional, s'ha denunciat l'existència dels presos polítics, la repressió de l'estat espanyol i s'han llegit dos textos, un escrit per l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell i l'altra, de Jordi Cuixart, president d'Òmnium.Durant el discurs de recepció de la Flama, Torrent ha demanat "recuperar la iniciativa política" per tornar a construir "de nou" i poder avançar cap a "un nou horitzó, un país millor, més just i més lliure". El president, també ha encoratjat els catalans a ser ''constructius'' per a un "futur millor". Pel que fa a la flama, destaca que és un element que "suma a tothom" i per això creu que cal treballar perquè "no s'apagui".Marina Llansana, vicepresidenta d'Òmnium, ha estat l'encarregada de llegir la carta de Cuixart. Abans, però, ha arrencat el discurs dient que la Flama del Canigó és "símbol d'un passat, un present i un futur per compartir, amb el foc com a imatge d'un poble viu que no es rendeix" i ha etzibat que "és una vergonya que la presidenta d'un Parlament i el president de l'entitat sociocultural amb més socis d'Europa siguin a la presó" i ha afegit que és "una vulneració de drets, denunciada des de moltes organitzacions internacionals de drets humans".Llansana ha estat qui ha posat veu a les paraules que ha escrit el president de l'entitat, amb les quals ha denunciat que "ens neguem a viure sense esperança" però ha assegurat que "ni 612 dies de presó ni 52 sessions de judici ens faran renunciar a transformar la societat. Ni tan sols la sentència que pugui venir".Per altra banda, Blanca de Llobet, membre de la Junta d'Òmnium ha llegit el manifest escrit per Forcadell a través del qual recorda que "igual que la flama any rere any renova la unitat de la llengua catalana, nosaltres també any rere any renovem el nostre compromís amb la justícia, la pau i la llibertat".La Flama, que es custodia durant tot l'any al Castellet de Perpinyà, va arribar la nit passada al cim del Canigó, on s'hi va encendre una foguera a partir de la qual s'ha distribuït arreu dels Països Catalans. La Flama s'emprarà per encendre els focs de Sant Joan en molts indrets del país.

