Una professora catalana morta i deu alumnes ferides en un accident a Costa d'Ivori

Lamento la muerte en accidente de trafico de una monitora española en #CostaDeMarfil. Sigo atentamente situación del resto de jóvenes solidarias españolas heridas. Nuestra Embajada está trabajando intensamente en su asistencia. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 23, 2019

Segons ha especificat el Ministeri d'Exteriors, l'ambaixada espanyola està traslladant personal a la zona per assistir consularment a les noies ferides i gestionar el trasllat a la ciutat principal del país, Abidjan. En la sortida hi participaven alumnes del centre barceloní així com universitàries del Col·legi Major Bonaigua.

La subdirectora del Col·legi Canigó de Barcelona, Teresa Cardona, ha mort en un accident d'autobús a Costa d'Ivori. Segons informa el Diari Ara i també diversos mitjans a partir de fonts de l'Opus Dei, en el vehicle, que ha bolcat, també hi viatjaven 13 alumnes de segon de batxillerat de la mateixa escola, que estaven al país africà per una expedició d'ajuda humanitària. Les joves només presenten ferides lleus i estan fora de perill.El ministre d'Exteriors espanyol, Josep Borrell, ha confirmat la mort de la professora a través d'una publicació a Twitter. Ara per ara, es desconeixen les causes del sinistre. L'ambaixada espanyola treballa amb les institucions locals per esclarir els fets.

