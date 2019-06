Buch s'obre oficialment a liderar JxCat: «Poden comptar amb mi»

El conseller d'Interior, Miquel Buch, s'ha obert oficialment aquest diumenge a poder liderar el nou espai postconvergent que en resulti de l'ordenació de JxCat, PDeCAT i la Crida i ha assegurat que si el partit i els militants creuen que el seu és "el perfil bo", hi estaria disposat. "Poden comptar amb mi", ha afirmat Buch en una entrevista al programa Via Lliure de RAC1 Segons Buch, "deu anys d'alcalde, sis al davant de l'Associació Catalana de Municipis i un a Interior" el poden "avalar". Tot i això, ha afegit que ara estan "a la pretemporada" i que el "ball de noms" entra dins la normalitat. D'altra banda, el conseller ha assegurat que el partit no deixa de ser "un instrument per aconseguir la independència", que al seu torn també creu que és "una eina". "El projecte definitiu és Catalunya i la seva gent", ha explicat, per concloure que si el nou espai "passa per aquí" es podrà comptar amb ell.Les properes setmanes són decisives per abordar el repensament de l'espai polític que aplega el PDECat, Junts per Catalunya (JxCat) i la Crida Nacional per la República. Després de la constitució dels ajuntaments, els contactes es multipliquen entre tots els sectors per abordar el format de la reorganització, l'estructura de la qual es dotarà JxCat i també quins són els lideratges més adequats

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor