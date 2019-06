Detingut per assaltar violentament dues persones d'edat avançada a Sant Esteve Sesrovires

Ingressa a presó un home de 21 anys per cometre dos assalts violents a persones d'edat avançada a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. L'assaltant, que té sis antecedents policials, ha estat acusat de robatori amb violència i intimidació i d'un delicte de lesions en atacar violentament dues persones grans per robar-los cadenetes d'or que portaven penjades al coll amb pocs minuts de diferència.En el cas de la segona víctima, després del robatori la va llençar a terra i com a conseqüència de la violència la víctima va haver de ser reanimada pel Sistema d'Emergències Mèdiques al lloc dels fets i traslladada d'urgència amb helicòpter a l'hospital, on va ser ingressada a la Unitat de Cures Intensives.La investigació es va iniciar el 3 de juny després de tenir coneixement dels dos robatoris i el 17 de juny es va detenir l'agressor, de 21 anys i veí de Sant Vicenç dels Horts. El 18 de juny i després d'un registre al seu domicili es van aconseguir recollir els indicis que segons els Mossos d'Esquadra el relacionarien amb els dos robatoris.

