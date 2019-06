Iniesta revela què farà quan es retiri com a futbolista

Andrés Iniesta té clara una cosa: quan les cames ja no puguin seguir el ritme i l'exigència del futbol professional i es retiri, continuarà vinculat a aquest esport, no vol abandonar la gespa. En concret, el manxec, que actualment juga al Japó, creu que acabarà com a entrenador. Ho explica en una entrevista al Diari Ara : "intentaré formar-me per fer d’entrenador. O del que més a prop em faci estar de la gespa".Si el futur que contempla Iniesta es compleix, haurà seguit els passos de qui va ser el seu millor company al mig del camp del millor Barça de la història. Xavi i Iniesta com a entrenadors? El futbol de qualitat estaria en les millors mans. En la resta de conversa amb el mateix diari, el futbolista confessa que va deixar el club blaugrana perquè "ja no podia més amb l'exigència".El seu equip, el Vissel Kobe, està recuperant posicions i juga cada vegada millor. De fet, Iniesta detalla que el futbol japonès l'ha sorprès "positivament".

