Noves evidències mèdiques sobre els beneficis de les vacances per al cor

Una nova investigació de la Universitat de Syracuse, a Nova York , proporciona noves proves mèdiques que confirmen els beneficis saludables de les vacances, especialment per al cor. Si bé hi ha hagut molta evidència anecdòtica sobre els beneficis de fer vacances de la feina, aquest nou estudi revela ara les proves dels beneficis d'unes vacances per a la salut del nostre cor."El que vam descobrir és que les persones que agafen vacances amb major freqüència durant l'any tenen un menor risc de síndrome metabòlica i altres símptomes metabòlics -assenyala Bryce Hruska, professor assistent de Salut Pública a Falk College d'Esports i Dinàmica Humana de la Universitat de Syracuse-."La síndrome metabòlica és un conjunt de factors de risc per a la malaltia cardiovascular. Això és important perquè en realitat estem veient una reducció en el risc de malaltia cardiovascular com més vacances té una persona", destaca el professor.De fet, els investigadors conclouen que una persona pot reduir els seus símptomes metabòlics i, per tant, el seu risc de malaltia cardiovascular, simplement anant de vacances. Hruska precisa que "encara estem aprenent per què són beneficioses per a la salut del cor, però en aquest punt, sabem que és important que les persones aprofitin el temps de vacances disponible per a elles"."Una de les conclusions importants és que el temps de vacances està disponible per a gairebé el 80 per cent dels empleats de temps complet, però menys de la meitat utilitza tot el temps disponible per a això", apunta l'investigador. En aquest sentit, afegeix que "la nostra investigació suggereix que si les persones fan servir més aquest benefici que tenen a la seva disposició, es traduiria en un benefici tangible per a la salut", recomana.

