Destrossa el cotxe en un accident i intenta enganyar la policia assegurant que li han robat

La Guàrdia Civil ha detingut un jove de 21 anys, a Calp (Alacant), que va denunciar el robatori del seu cotxe després de patir un accident i abandonar-lo per intentar eludir les seves responsabilitats civils.Els fets van passar la matinada del dia 8 al 9 de juny, quan el jove va denunciar que li havien robat el cotxe. El vehicle va aparèixer accidentat en un carrer de la urbanització Pla Roig, de Calp.L'accident havia provocat danys greus, tant al vehicle com a un mur d'una propietat privada d'aquesta urbanització. El turisme va quedar abandonat en el lloc, inutilitzat, amb greus i evidents desperfectes, provocats per l'accident i per aquest motiu va ser retirat i traslladat al dipòsit municipal de vehicles del municipi.Els agents de l'Àrea d'Investigació de la Guàrdia Civil es va fer càrrec de la investigació dels fets i es van adonar de seguida d'una sèrie d'incongruències entre els fets denunciats pel perjudicat i la realitat que mostraven les evidències. L'home, finalment, va confessar que havia mentit en la seva denúncia i que va ser ell mateix qui havia accidentat el seu vehicle, l'havia abandonat i posteriorment s'havia inventat una versió que no li incriminés en el sinistre, per intentar eludir les seves responsabilitats civils i patrimonials.Davant d'aquests fets, els agents van detenir l'home per un presumpte delicte contra l'Administració de Justícia per simulació de delicte. El detingut, de 21 anys, ja ha passat a disposició judicial i ha quedat en llibertat amb càrrecs a l'espera de judici.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor