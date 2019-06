Colau al FAQS, en deu frases: «Valls no entra en cap acord que hàgim tingut amb el PSC»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha donat la seva primera entrevista després de la investidura a l'Ajuntament al programa Preguntes Freqüents (FAQS) de TV3. En la conversa amb Cristina Puig, la batllessa, que repeteix mandat, ha abordat diverses temàtiques: els vots de Manuel Valls, la mateixa investidura, la situació política a Catalunya i el seu futur.Us deixem un resum de l'entrevista en deu frases clau.1. "Era una investidura excepcional i plena de situacions que no haguéssim imaginat". [...] "No crec que m'hagi de justificar, però estava ple d'excepcionalitats, com els vots de Manuel Valls o la presència de Quim Forn, pres polític".2. "A mi no em molesta que la gent protesti. [...] Aquell dia a Sant Jaume hi havia més que una protesta, que no tots, però van proferir molts insults masclistes com "guarra", "puta"... era un grup de gent determinat, en tot cas era una agressivitat molt dolenta per a tothom", sobre les protestes a la plaça de Sant Jaume el dia de la investidura.3. "No em plantejava ser alcaldessa aquella nit", sobre la jornada electoral i el seu discurs de valoració dels resultats. "La intervenció d'Ernest Maragall em va decebre molt".4. "Jo mai vaig parlar amb el senyor Valls i s'ha pogut veure que no hi havia cap operació d'estat al darrere". [...] "Les operacions d'estat no van existir mai".5. "El senyor Valls no entra en cap acord que hàgim tingut amb el PSC". “La trucada que vam rebre del PSC no tenia res a veure amb Valls, ni va ser mencionat”.6. "I tant", sobre si estaria d'acord de sotmetre a consulta un possible govern compartit entre Maragall i ella. "Un 70% va votar a favor d'un pacte amb el PSC, però un 30% va votar a favor del pacte amb ERC".7. "No. Els hauria d'incomodar a ells", sobre les informacions de les inversions a la candidatura de Manuel Valls i el sou que cobrava. “Suposo que els fons voltors de Blackstone es deuen penedir de les inversions que van fer”.8. "No, no contemplo presentar-me a la Generalitat", sobre si es presentarà en les pròximes eleccions. Colau ha confirmat també que esgotarà el mandat a Barcelona.9. Sobre si ella és la cara visible del lideratge dels comuns: "No". "Jaume Asens o Gerardo Pisarello són persones molt bones, experts juristes". [...] "Hi ha persones molt vàlides en l'àmbit dels comuns però que no tenen una visibilitat mediàtica". "No", sobre si es veu liderant Podem a nivell estatal.10. "La setmana vinent aniré a veure Quim Forn, per tenir el millor contacte possible. Aniré a veure'l a Madrid, i també a Jordi Cuixart". "Pensar que Catalunya ho pot fer tot sola és una ficció".

